"Прибежище для оружия". Власти Вирджинии опасаются нового Шарлотсвилля

Сторонники стрелковых организаций проводят митинг в Ричмонде, столице штата Вирджиния. Они выступают против попыток местных властей ужесточить контроль за оборотом оружия. В ноябре 2019 года демократы впервые за 26 лет получили большинство в правительстве штата Вирджиния. Первым делом они пообещали принять пакет мер об усилении контроля за оборотом оружия. В Сенат штата внесли несколько поправок. Они предполагают более тщательные провеки покупателей оружия, запрет на продажу штурмовых винотовок военного образца, создание в городе безопасных зон и запрет на покупку оружия чаще, чем раз в месяц. Также законодатели Вирджинии запретили появляться с оружием в здании местного Капитолия.

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Инициатива демократов не стала сюрпризом. Усиление контроля за оборотом оружия было одним из их главных предвыборных обещаний. Дискуссии на этот счет начались после того, как в мае 2019 года городской служащий из Вирджинии-Бич открыл огонь по своим коллегам, убив 12 и ранив еще четырех человек. Попытки провести оружейную реформу вызвали серьезное недовольство у прооружейных активистов. В Вирджинии начались пикеты и акции протеста. Противники закона обвиняли власти в нарушении второй поправки Конституции, которая гарантирует американцам право на свободное владение оружием. Активисты на местах требовали от органов самоуправления не соблюдать распоряжение правительсва штата. Более ста территориальных общин отказались выполнять новые законы, объявив себя "прибежищем для оружия". Многих несогласных граждан поддержали даже местные шерифы. "День лобби" Ситуация накалилась перед проведением в Ричмонде (столице штата) 20 января ежегодного "Дня лобби", когда гражданские активисты проводят встречи с законодателями. В Капитолии намечены дебаты по поводу законов об оружии, в которых примут участие как сторонники поправок, так и противники. В рамках мероприятия также запланировано шествие прооружейных активистов. Его устраивает некоммерческая общественная организация "Лига защиты граждан Вирджинии".

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Обычно мероприятие собирает всего несколько сотен участников. Однако в этом году, как передает телеканал ABC, власти ожидают несколько тысяч участников. Позиция местных прооружейных организаций вызвала симпатии у радикалов и ультраправых групп. На общественных собраниях по всему штату и в социальных сетях начали открыто обсуждать возможность дать отпор "тирании" демократов и устроить "boogalo", что на сленге американских ультраправых означает "восстание". Угрозами в интернете заинтересовались правоохранительные органы. Агенты ФБР арестовали троих неонацистов, которые собирались отправиться в Вирджинию, чтобы устроить провокации. Чрезвычайное положение На фоне усилившихся угроз губернатор Вирджинии Ральф Нортам объявил о введении в штате чрезвычайного положения. Оно продлится с 17 по 20 января и предполагает временный запрет на пронос к месту проведения митинга любого оружия, в том числе холодного. Участников акций будет обыскивать полиция, следить за порядком поручено бойцам национальной гвардии. В частности, Нортам заявил, что властям достоверно известно о готовящихся актах насилия, в том числе о попытках вооруженных людей штурмовать Капитолий с применением дронов. По словам губернатора, прооружейное шествие в "День лобби" может обернуться столкновениями, которые произошли в 2017 году в другом городе штата — Шарлотсвилле. Тогда в результате столкновений погибла 32-летняя активистка Хезер Хэйер. Еще 19 человек пострадали.

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