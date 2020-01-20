Украина с апреля вводит запрет для автомобилей с номерами Приднестровья

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина с апреля перестанет пропускать через свою границу автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

"Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами", - сказал Кику, призвав жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам Кику, большинство автомобилистов уже воспользовались этой возможностью.

Премьер проинформировал, что с 10 января Молдавия в тестовом режиме также ограничила выезд за рубеж автомобилистов с левого берега Днестра без зарегистрированных в Кишиневе водительских прав и документов на автомобиль. При этом по территории правобережной части страны приднестровцы могли передвигаться без ограничений.

На запрет с молдавской стороны власти Приднестровья пригрозили ответить зеркальными мерами. Они также объявили о введении ограничительных мер в отношении всех типов транспортных средств из Молдавии с 24 января, если Молдавия не отменит свой запрет.

Ранее в понедельник вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя объявил, что Кишинев приостановил действие этого запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья. По его словам, молдавские власти теперь буду анализировать "информацию, которую профильные органы собрали за последние 10 дней", пока действовал этот запрет.