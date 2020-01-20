{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина с апреля вводит запрет для автомобилей с номерами Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был совместно разработан Кишиневом и Тирасполем

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина с апреля перестанет пропускать через свою границу автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

"Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами", - сказал Кику, призвав жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам Кику, большинство автомобилистов уже воспользовались этой возможностью.

Премьер проинформировал, что с 10 января Молдавия в тестовом режиме также ограничила выезд за рубеж автомобилистов с левого берега Днестра без зарегистрированных в Кишиневе водительских прав и документов на автомобиль. При этом по территории правобережной части страны приднестровцы могли передвигаться без ограничений.

На запрет с молдавской стороны власти Приднестровья пригрозили ответить зеркальными мерами. Они также объявили о введении ограничительных мер в отношении всех типов транспортных средств из Молдавии с 24 января, если Молдавия не отменит свой запрет.

Ранее в понедельник вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя объявил, что Кишинев приостановил действие этого запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья. По его словам, молдавские власти теперь буду анализировать "информацию, которую профильные органы собрали за последние 10 дней", пока действовал этот запрет.

Теги
УкраинаМолдавияКику, Ион
Реклама на ТАСС
Китай выступил против политизации вопроса о распространении сетей 5G за рубежом
Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй назвал преувеличением разговоры о влиянии технологий его страны на национальную безопасность других государств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС