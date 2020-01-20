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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В МИД Ирана заявили, что предупреждали Багдад перед ударом по базе США в Ираке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что безопасность Ирака очень важна для Тегерана

ТАСС, 20 января. Тегеран заблаговременно предупредил иракские власти об атаке иранских сил по американской базе Айн-эль-Асад, расположенной на территории Ирака. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Иракское правительство было информировано [иранской стороной] перед ракетной атакой по авиабазе США Айн-эль-Араб", - цитирует Мусави агентство Tasnim. По его словам, "безопасность Ирака очень важна для Тегерана".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

17 января американский портал Defense One сообщил, что 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад.

Теги
СШАИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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