В МИД Ирана заявили, что предупреждали Багдад перед ударом по базе США в Ираке

ТАСС, 20 января. Тегеран заблаговременно предупредил иракские власти об атаке иранских сил по американской базе Айн-эль-Асад, расположенной на территории Ирака. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Иракское правительство было информировано [иранской стороной] перед ракетной атакой по авиабазе США Айн-эль-Араб", - цитирует Мусави агентство Tasnim. По его словам, "безопасность Ирака очень важна для Тегерана".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

17 января американский портал Defense One сообщил, что 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад.