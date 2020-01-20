Зеленский примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 22-23 января. Об этом глава государства сообщил изданию The Times of Israel.

"Да, конечно", - ответил Зеленский на соответствующий вопрос журналиста.

По словам президента, он знает, что на мероприятие "приглашают не говорить", но "было бы справедливо", если бы он выступил с речью. "Но в форуме памяти Холокоста я буду участвовать в любом случае", - заверил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцам важно почтить память жертв Холокоста, потому что каждый четвертый из погибших был их соотечественником.

При этом президент заявил, что на Украине сейчас нет антисемитизма. Он привел статистическую информацию, которая "будет очень интересна для Израиля". "Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, в котором оценивается уровень антисемитизма в Европе. И низкий уровень антисемитизма был на Украине", - сказал Зеленский.

Президент также заметил, что в его жилах течет еврейская кровь. "У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яре", - отметил Зеленский.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. 5 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказался от участия в форуме памяти Холокоста, потому что организаторы решили не предоставлять ему слово.