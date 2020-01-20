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Китай выступил против политизации вопроса о распространении сетей 5G за рубежом

Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй назвал преувеличением разговоры о влиянии технологий его страны на национальную безопасность других государств

ТАСС, 20 января. Китай выступает против политизации вопроса о внедрении сети мобильной связи стандарта 5G за рубежом с помощью китайских технологий. Об этом заявил в понедельник на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

"[Мы] протестуем против политизации технологического вопроса [внедрения сетей 5G], - приводит слова министра радиостанция RTHK. - Мы считаем разговоры о том, что использование китайских технологий якобы влияет на национальную безопасность [той или иной страны], преувеличенными: на самом деле это просто невозможно".

Мяо Вэй также добавил, что Китай "желает наладить механизм сотрудничества с иностранными правительственными учреждениями и предприятиями" в работе по построению сетей 5G за рубежом.

14 января вещательная корпорация BBC сообщила, что Вашингтон передал Лондону досье с технической информацией, которая поставила под сомнение данную британской разведкой оценку возможности использовать технологии китайской компании Huawei в инфраструктуре сетей 5G без риска для национальной безопасности.

Правительство Великобритании планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей 5G, однако после того, как компания оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в техническом шпионаже и сборе секретных сведений с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая ведомство выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Впоследствии действие этой лицензии было продлено.

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Китай
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