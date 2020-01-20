Франция рассчитывает на разрешение спора с США по цифровому налогу на этой неделе

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Власти Франции рассчитывают найти решение в споре с США по налогу на деятельность крупнейших цифровых корпораций на этой неделе. Об этом сообщил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCE.

"Мы готовы сделать шаги в сторону Соединенных Штатов, и мы уже предложили ряд определенных мер американской стороне", - сказал министр, добавив, что Франция остается приверженной "идее справедливого налогообложения".

"Переговоры, которые мы ведем с США, очень трудны. Но я надеюсь, что мы найдем решение к вечеру среды", - подчеркнул он. Ле Мэр также сообщил, что намерен на этой неделе встретиться с американскими коллегами в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в понедельник на пресс-конференции в Париже отметил, что если переговоры, которые ведутся в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по цифровому налогу, не приведут к результатам, то этот вопрос перейдет на уровень Еврокомиссии. "Если решение не будет достигнуто [в рамках ОЭСР], то мы поднимем этот вопрос на уровне Еврокомиссии", - заявил он.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.