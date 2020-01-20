Малайзия намерена в 2020 году начать коммерческое использование технологий 5G

СИНГАПУР, 20 января. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены запустить коммерческое использование системы связи пятого поколения (5G) в третьем квартале этого года. Об этом пишет в понедельник газета The Star со ссылкой на выступление премьер-министра страны Махатхира Мохамада.

"Это ознаменует собой важное начало на пути развития экономики для достижения устойчивого роста и обеспечения благосостояния населения", - заявил глава правительства на состоявшейся в воскресенье демонстрации проектов технологий 5G. По его словам, "власти рассчитывают, что связь нового поколения будет запущена в коммерческое использование уже в третьем квартале 2020 года".

Премьер также отметил, что "слияние технологий 5G и различных секторов, в том числе сельского хозяйства, образования, здравоохранения, производства, перевозок, туризма, открывает перед промышленными предприятиями, обществом и частными лицами новые возможности для продвижения своих цифровых планов и предоставления новых и более качественных услуг".

В случае успешного внедрения 5G Малайзия станет первым государством в Юго-Восточной Азии, где начнется коммерческое применение новых технологий связи. При этом глава правительства неоднократно подчеркивал, что Куала-Лумпур готов использовать передовые технологии любых стран, в том числе китайской компании Huawei. По его словам, в Малайзии эта корпорация не нарушала никаких законов. Проблемы, которые возникают при работе с ней в некоторых других государствах, в том числе Германии, Канаде, США, являются их внутренними делами, заявил глава правительства.