Министр обороны Белоруссии назначен на должность госсекретаря Совбеза

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности республики. Соответствующее решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком, а поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез. "Хорошо, что у нас еще и глава Администрации (Игорь Сергеенко пришел с должности первого заместителя председателя КГБ - прим. ТАСС) - человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", - отметил глава государства.

Новые главы Минобороны и Генштаба

Лукашенко в понедельник также назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба. По словам президента, кандидатуры на все эти должности рассматривались несколько месяцев. "Вижу, что все люди подготовленные, преданные Беларуси. Люди, которые не мыслят своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - сказал глава государства.

Ранее Александр Лукашенко освободил от должности Станислава Зася, который теперь занимает пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и приступил к исполнению обязанностей с начала января. Полгода назад Лукашенко назначил заместителем государственного секретаря Совета безопасности Александра Рахманова - бывшего начальника управления Следственного комитета по Брестской области.

Генерал-лейтенант Андрей Равков в 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. На должность министра обороны Белоруссии был назначен в ноябре 2014 года.