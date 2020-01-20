Зариф назвал условие выхода Ирана из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Европа направит дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО", - цитирует министра агентство IRNA. По его словам, "заявления европейцев никак нельзя назвать законными".

"Если Европа будет исполнять свои обязательства, то мы вернемся к реализации своих, - сказал Зариф. - Если же они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов [для ответа]".

Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, СВПД, подчеркнул Зариф. "Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые", - заявил министр.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из ДНЯО будет фактически означать конец действия ядерной сделки.