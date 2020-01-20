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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Зариф назвал условие выхода Ирана из ДНЯО

Это произойдет, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Европа направит дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО", - цитирует министра агентство IRNA. По его словам, "заявления европейцев никак нельзя назвать законными".

"Если Европа будет исполнять свои обязательства, то мы вернемся к реализации своих, - сказал Зариф. - Если же они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов [для ответа]".

Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, СВПД, подчеркнул Зариф. "Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые", - заявил министр.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из ДНЯО будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

Теги
ИранВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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