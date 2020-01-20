Верховный суд Ирана призвал к срочной компенсации семьям жертв авиакатастрофы

ТАСС, 20 января. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси призвал власти страны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв катастрофы украинского самолета под Тегераном. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство Tasnim .

На эту тему

По его информации, Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Кроме того, он сообщил о том, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.