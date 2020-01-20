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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Верховный суд Ирана призвал к срочной компенсации семьям жертв авиакатастрофы

По словам председателя суда Эбрахима Раиси, представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета
Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси AP Photo/Vahid Salemi
Описание
Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси
© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС, 20 января. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси призвал власти страны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв катастрофы украинского самолета под Тегераном. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство Tasnim.

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По его информации, Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Кроме того, он сообщил о том, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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