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Переговоры о перемирии в Ливии
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В ПНС Ливии обвинили силы Хафтара в нарушении перемирия после конференции в Берлине

Отряды фельдмаршала выпустили несколько минометных снарядов по жилым районам в Салах-эд-Дине, заявил официальный представитель ВС заседающего в Триполи кабмина Мухаммед Кануно

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии фиксируют нарушения перемирия со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе Триполи. Об этом заявил официальный представитель ВС заседающего в столице кабмина полковник Мухаммед Кануно.

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"Отряды Хафтара выпустили несколько минометных снарядов по жилым районам в Салах-эд-Дине, что является новым нарушением режима прекращения огня после берлинской конференции", - цитирует Кануно в понедельник телеканал Libya Alahrar. Кроме того, телеканал ссылается также на одного из командующих силами ПНС в районе Айн-Зара Юсефа аль-Амина, который утверждает, что вверенные ему подразделения пресекли попытку хафтаровцев атаковать на нескольких направлениях к югу от Триполи.

Между тем, как передает издание Al Mashhad, спустя несколько часов после конференции в Берлине ожесточенные стычки были отмечены на южных окраинах Триполи, в том числе в районе трассы, ведущей к нефункционирующему уже несколько лет международному аэропорту. По свидетельству источников, на которые ссылается издание, артиллерийская канонада была отчетливо слышна по всей столице.

Как позднее заявило командование 155-й пехотной бригады ЛНА, ее бойцы вступили в бой, чтобы сорвать попытку "неоднократно нарушавших перемирие сирийских боевиков" атаковать на оси Айн-Зара.

Теги
ЛивияХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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