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75-летие Победы
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Вучич считает особой честью приглашение на парад Победы 9 мая в Москве

Ранее сербский президент подтвердил, что приедет на празднование 75-летия Победы в Россию

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает "особой честью" приглашение на парад 9 мая 2020 года в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

"Президент Вучич сказал, что считает особой честью тот факт, что он и в этом году примет участие в праздновании 75-летия Дня Победы 9 мая в Москве и сможет снова напомнить об общей приверженности братских народов Сербии и России славной традиции свободы", - сообщила пресс-служба сербского лидера.

Вучич также отметил, что примет участие в предстоящем 23 января Пятом всемирном форуме, посвященном Холокосту в мемориальном центре Яд Вашем в Иерусалиме. Участником форума будет и президент России Владимир Путин.

Ранее сербский президент подтвердил, что приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы. Кроме того, в параде Победы на Красной площади 9 мая примет участие почетная рота сербской президентской гвардии.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Отношения с Россией

Диалог между Россией и Сербией является "очень интенсивным" и продолжит развиваться ради прогресса двустороннего сотрудничества, добавил Вучич.

"Президент Вучич выразил удовольствие, что его очень интенсивный диалог с президентом [России Владимиром] Путиным продолжился и с наступлением 2020 года. Президент выразил убежденность, что с новым премьером РФ [Михаилом] Мишустиным будет такое же плодотворное сотрудничество, основанное на понимании и доверии, как и с прежним премьером [Дмитрием] Медведевым", - говорится в сообщении.

Вучич отметил, что его участие в открытии газопровода "Турецкий поток" дало возможность "поговорить с российским президентом о различных глобальных тенденциях, которые оказывают влияние на мировую экономику и энергетическую безопасность". По словам президента, он "уверен, что сербская экономика и домохозяйства получат надежное снабжение газом", указывает пресс-служба.

В свою очередь российский дипломат сообщил о новом предстоящем высоком визите в Сербию представителя России. "Этим визитом продолжится интенсивный политический диалог Сербии и России, характеризовавший прошедший год", - отмечается в документе.

Собеседники обсудили реализацию совместных инфраструктурных и энергетических проектов, а также сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах, в том числе в сфере гражданского общества. Кроме того, говорилось о ситуации в регионе, включая Косово и Метохию и Боснию и Герцеговину.

Теги
РоссияСербияВучич, Александар75-летие Победы
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