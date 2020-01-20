СМИ: Чехии грозит торговая война с США из-за налога "на цифру"

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Торговая война с США и многомиллиардные потери угрожают Чехии, если в республике будет введен налог для интернет-компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple. Об этом сообщила в понедельник пражская газета Hospodářské noviny.

Издание, ссылаясь на высокопоставленные американские источники, сообщило, что США намерены принять ответные меры экономического характера против Чехии, если парламент республики утвердит соответствующий законопроект, который правительство одобрило в ноябре 2019 года. В Вашингтоне считают его дискриминационным по отношению к американским фирмам. Какие конкретно действия могут быть предприняты, не уточняется.

Чешское правительство предложило обложить доходы действующих на национальной территории ведущих мировых цифровых компаний ежегодным налогом в 7%. Он должен распространяться на фирмы, глобальный оборот которых превышает €750 млн, а годовой оборот непосредственно на чешской территории превышает 100 миллионов крон (около €3,8 млн). Расчет размера налога будет происходить, исходя из объема выручки в Чехии.

Налог "на цифру" коснется, главным образом, компаний, которые предлагают в социальных сетях платные услуги или размещают там же онлайн-рекламу, нацеленную на конкретный сегмент посетителей. Минфин Чехии прогнозирует, что ежегодные поступления в государственный бюджет после его введения повысятся на пять млрд крон (примерно €196 млн). Между тем, согласно Hospodářské noviny, республике будет нанесен значительно больший экономический ущерб, если США примут ответные меры и начнут с ней торговую войну.