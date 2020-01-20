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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Тегеран атакует любую территорию, откуда будет исходить угроза

дар по военной базе США был лишь частью ответных шагов, отметил официальный представитель ведомства Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави EPA-EFE/STRINGER
Описание
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© EPA-EFE/STRINGER

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза государству. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке", - сказал он.

По словам Мусави, "[Иран] не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)". "Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов", - добавил он.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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