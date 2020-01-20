МИД Ирана: Тегеран атакует любую территорию, откуда будет исходить угроза

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза государству. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани.

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

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"Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке", - сказал он.

По словам Мусави, "[Иран] не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)". "Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов", - добавил он.