Власти Малайзии вернут в страны отправления 150 контейнеров с пластиковыми отходами

СИНГАПУР, 20 января. /ТАСС/. Власти Малайзии запустили процесс возвращения в страны отправления незаконно ввезенных 150 контейнеров с пластиковыми отходами. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции министр энергетики, технологий, науки, изменения климата и окружающей среды Ео Би Инь.

"Правительство предпримет жесткие меры по борьбе с нелегальным ввозом в порты страны контейнеров с пластиковыми отходами", - отметила глава ведомства. Ее слова приводит газета The Straits Times.

На сегодняшний день, по словам министра, "планируется вернуть 150 контейнеров". "Все затраты по возвращению грузов лягут либо на экспортеров, либо на перевозчиков", - уточнила министр.

При этом Ео Би Инь признала, что "процесс будет непростым, но правительство намерено заставить отправителей нести все расходы". В частности, наибольшее число незаконно ввезенного груза приходится на Великобританию, Сингапур и Францию, значительно меньше ввезено из Испании, США, Японии и ряда других стран.

Малайзия не намерена становиться мировой мусорной свалкой

Малайзия продолжит отправку пластиковых отходов в страны, откуда они были привезены, так как не собирается становиться мировой мусорной свалкой, отметила Ео Би Инь. "Те, кто хотят видеть нашу страну в качестве мусорной свалки мира, могут продолжать мечтать дальше", - приводит газета слова чиновницы.

Министр также сообщила, что в третьем квартале 2019 года власти Малайзии отправили из страны 150 контейнеров с пластиковыми отходами и еще 110 контейнеров ожидают отправки к середине этого года.

В числе стран, в которые были возвращены отходы - США, Канада, Испания, Сингапур, Португалия, Китай, а также Литва, Шри-Ланка и Бангладеш. Кроме того, чиновница заявила, что малайзийские власти ведут переговоры с США о возврате в текущем году 60 контейнеров с отходами.

Среди стран, очереди на отправку в которые ожидают в малайзийских портах еще 110 контейнеров, числятся Канада, Япония, Великобритания и Бельгия. Ео Би Инь также заявила, что малайзийские власти усилили меры по предотвращению незаконного ввоза мусора в страну и прекращению работы незаконных предприятий по переработке отходов.

Малайзия с 2018 года стала главным направлением для поставок отходов из пластика после того, как Китай ввел запрет на этот вид импорта. Между тем, под видом разрешенных отходов в страну поставляется опасный груз, который не подлежит переработке.