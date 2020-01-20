Высший суд Ирака не принимал решения о законности резолюции парламента по выводу войск США

ТАСС, 20 января. Высший федеральный суд Ирака не принимал никаких решений о законности резолюции Совета представителей (парламента) с требованием немедленно вывести иностранные войска, в том числе США, с иракской территории. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria.tv, заявил официальный представитель высшей судебной инстанции страны Ийяс ас-Самук.

По его словам, Высший федеральный суд Ирака "не выносил никаких постановлений по поводу выхода [из Ирака] или [дальнейшего] пребывания иностранных войск на территории страны".

5 января, спустя два дня после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.

Однако это решение принималось парламентом в отсутствие нескольких ведущих депутатских фракций. Многие депутаты посчитали решение о пребывании на иракской территории иностранных сил незаконным и необязательным для исполнения правительством страны. Иракские парламентарии заявили, что только Высший федеральный суд Ирака может признать его легитимность.

США до сих пор отказываются выполнять решение совета иракского парламента. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку "беспрецедентными санкциями" в ответ на возможные шаги иракских властей, направленные на вывод сил США с иракской территории.