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Экономический форум в Давосе – 2020

Вучич сообщил, что все гостиницы в Давосе заняли американцы и ему не хватило места

Президента Сербии поселили в 20 км от конгресс-центра
Президент Сербии Александар Вучич Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Сербии Александар Вучич
© Михаил Метцель/ТАСС

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его поселили в 20 км от Давоса, потому что все места в городе заняты представителями из США. Соответствующую запись сербский лидер оставил в понедельник в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Шестой год подряд мы боремся за лучшие позиции Сербии в мире и за приход новых инвесторов. Американцы заняли весь Давос, мы размещены в Клостерсе, в 20 км от конгресс-центра", - написал сербский лидер.

С 21 по 24 января пройдет юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум в Давосе. Деловая программа форума насчитывает около 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров.

Теги
СШАСербияШвейцарияВучич, АлександарЭкономический форум в Давосе – 2020
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