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Переговоры о перемирии в Ливии

Reuters: глава ПНС Ливии Саррадж заявил о готовности соблюдать перемирие в стране

При этом он отказался вновь садиться за стол переговоров с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром

ТАСС, 20 января. Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готово соблюдать режим прекращения огня и продолжать политический диалог со своими оппонентами внутри страны. Об этом заявил глава ПНС Фаиз Саррадж в интервью, распространенном в понедельник агентством Reuters.

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По словам Сарраджа, он "будет уважать призыв берлинской конференции к соблюдению режима прекращения огня и продолжению политического диалога в стране". Он, однако, отказался "вновь садиться за стол переговоров с [командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой] Хафтаром".

Вместе с тем, глава ПНС отметил, что Ливия, по его мнению, "столкнется с катастрофической ситуацией, если иностранные государства не окажут давление на Хафтара, чтобы он снял блокаду с нефтяных месторождений". По убеждению Сарраджа, такие действия ЛНА привели к тому, что "производство нефти в стране упало практически до нуля".

Саррадж также отверг "требования властей на востоке Ливии связать открытие нефтяных портов с новой системой распределения доходов [от нефти]". "Эти доходы, - заметил глава ПНС, - должны служить и приносить пользу всей стране".

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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