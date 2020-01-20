Главы МИД Ирана и Венесуэлы обсудили катастрофу украинского самолета

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник в Тегеране встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета, двусторонние отношения и политическую ситуацию в мире. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИД.

"Министр иностранных дел поблагодарил Венесуэлу за поддержку и сочувствие в ситуации с убитым командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) [Касемом Сулеймани], а также трагедией украинского самолета", - говорится в заявлении. "Министры обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве и текущих международных вопросах", - сообщили в МИД.

Информацию о состоявшейся встрече также опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter Арреаса. "В Тегеране мы встретились с братским министром Мохаммадом Джавадом Зарифом. Обсудили глобальные геополитические проблемы и наши двусторонние стратегические отношения", - написал глава венесуэльского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Венесуэла и Иран признали "необходимость защищать и укреплять международное право, Устав ООН и принципы многополярного мира".