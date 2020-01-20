Совет ЕС готовит предложения для соблюдения перемирия в Ливии и оружейного эмбарго

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Совет ЕС представит в ближайшее время конкретные предложения для содействия соблюдению режима перемирия в Ливии и оружейного эмбарго. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы попросили рабочие органы Совета представить в ближайшее время конкретные предложения о том, как достичь соблюдения перемирия и оружейного эмбарго", - сказал он.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.