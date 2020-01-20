Премьер Пакистана примет участие в Давосском форуме

ИСЛАМАБАД, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан будет представлять страну на предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Пакистана.

"По приглашению [основателя форума в Давосе] профессора Клауса Шваба премьер-министр Пакистана Имран Хан примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Швейцарии с 21 по 23 января 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

"В кулуарах премьер-министр проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - отмечает МИД. В сообщении уточняется, что в ходе выступления на форуме Хан "поделится видением и достижениями Пакистана в области экономического развития, мира и стабильности, торговли и инвестиционных возможностей".

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.