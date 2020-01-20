Киевский суд продолжит рассмотрение апелляции Януковича 3 февраля

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 3 февраля в рассмотрении жалобы экс-президента Украины Виктора Януковича на его приговор по делу о государственной измене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник партнер адвокатского объединения "Авер Лекс", адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы бывшего главы государства.

"Сторона защиты продолжит докладывать суду о процессуальных нарушениях и отвечать на вопросы суда относительно них 3 февраля, а также 17 февраля и 24 февраля", - сообщил он по итогам заседания в понедельник.

Сердюк уточнил, что на сегодняшнем заседании суда сторона защиты "докладывала факт искусственного назначения экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко состава суда [первой инстанции, который вынес приговор Януковичу], когда за три дня до прихода дела в Оболонский районный суд Киева Луценко подтвердил опубликованную в СМИ информацию о фамилиях судей". "Это свидетельствует о том, что состав суда первой инстанции формировался не автоматизированной системой назначения состава суда, а в искусственном порядке, чтобы на судей было удобно оказывать давление", - уверен Сердюк.

По словам адвоката, защита также заявила суду, что "именно потому, что состав суда был незаконно сформирован, он принял к рассмотрению дело с истекшими сроками досудебного расследования более чем на месяц". "Независимый суд должен был такое дело вернуть, но суд был зависимый, и это дело принял к производству", - подчеркнул адвокат. Кроме этого, по его словам, на заседании апелляционной инстанции обсуждался факт отсутствия реакции суда первой инстанции на отводы, которые заявлялись стороной защиты. Сердюк уточнил, что адвокатами было заявлено около десятка отводов, которые судом не были рассмотрены, и по ним не было принято какое-либо решение, что является "грубым нарушением процессуального закона".