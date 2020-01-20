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Гондурас признал "Хезболлах" террористической организацией

Об этом решении глава МИД республики объявил в рамках рабочей встречи Совета обороны и безопасности

ТАСС, 20 января. Правительство Гондураса внесло шиитское движение "Хезболлах" в список террористических организаций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации президента в Twitter.

"Глава МИД республики Лисандро Росалес сообщил сегодня в рамках рабочей встречи Совета обороны и безопасности о решении объявить "Хезболлах" террористической организацией", - говорится в сообщении.

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и рядом других стран. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.

Теги
ЛиванГондурас
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