МИД КНР: Китай будет укреплять партнерство с Россией ради стабилизации ситуации в мире

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайское правительство стремится к укреплению стратегического партнерства с РФ для стабилизации международной обстановки. Об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"Мы проявим еще большую активность для укрепления партнерских отношений, ради большей стабильности и определенности в мире, - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай будет продвигать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией по всем направлениям".

Как отметил Ван И, в 2019 году при содействии лидеров двух стран Россия и КНР предприняли важные шаги, которые позволили углубить взаимовыгодное сотрудничество. "Это сыграло важную ключевую роль, еще больше повлияв на усиление стабильности в мире", - подчеркнул он.

По словам дипломата, с целью нормализации ситуации на мировой арене Пекин также намерен развивать интенсивное взаимодействие с Евросоюзом, со странами Африки и Латинской Америки, с Ближним Востоком.