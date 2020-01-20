Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа, представляющие его на процессе в Сенате Конгресса США по делу об импичменте, убеждены, что верхняя палата должна отклонить статьи обвинения против американского лидера как недействительные с точки зрения конституции страны. Об этом говорится в документе, подготовленном стороной защиты для процесса в Сенате и распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Статьи импичмента, которые были переданы в Сенат, являются оскорблением Конституции и наших демократических институтов. Сами статьи, как и мошеннический процесс, результатом которого они стали, являются бесстыдным политическим актом со стороны демократов в Палате представителей, и они должны быть отвергнуты", - призывают адвокаты.

"Процесс, в результате которого были выдвинуты статьи, нарушал все существующие прецеденты и все принципы честности расследований в рамках импичмента, которые имели место последние 150 с лишним лет", - убеждена защита Трампа.