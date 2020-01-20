Источник: СБ ООН проведет внеочередную встречу для обсуждения итогов конференции по Ливии

ООН, 20 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет на этой неделе внеочередную закрытую встречу для обсуждения итогов конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"Германия, Великобритания и Тунис запросили проведение соответствующих консультаций, - сказал собеседник агентства. - Они пройдут во вторник или среду".

Ранее постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген уклонился от ответа на вопрос, будет ли СБ принимать резолюцию в поддержку достигнутых в Берлине договоренностей. В то же время призыв к санкциям из-за нарушения оружейного эмбарго, а также к созданию механизма по мониторингу прекращения огня предполагает одобрение СБ ООН.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.