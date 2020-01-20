Зеленский: введение на Украине двойного гражданства поможет вернуть часть диаспоры из США

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Украина рассматривает США как стратегического партнера, рассчитывает на расширение обменов и хотела бы создать стимулы для возвращения представителей диаспоры на родину за счет реформы системы двойного гражданства. Об этом заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek президент Украины Владимир Зеленский.

"США наш стратегический партнер и мы очень благодарны за то, что они пришли к нам на помощь в трудное для нас время, - отметил он. - У нашей молодежи очень позитивное отношение к США и мы надеемся, что еще большее число наших молодых людей сможет получить хорошее образование в американских университетах, которые являются лучшими в мире. Мы рады тому, что люди отправляются туда и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы члены нашей диаспоры в США могли свободно возвращаться и поэтому мы работаем над реформой системы двойного гражданства".

По словам Владимира Зеленского, "для того, чтобы одержать победу в борьбе с коррупцией мы должны внедрять цифровизацию". "И здесь у нас близкие интересы, поскольку на Украине много блестящих IT-специалистов, а США - это мировой центр IT-технологий, - продолжал он. - Сейчас украинцы работают на американские технологические компании, но мы хотели бы, чтобы появилось больше украинских компаний с тем, чтобы мы создавали товары здесь и продавали из за рубеж".

Президент Украины отметил также, что сотрудничество с США идет в таких областях, как космос и атомная энергетика. "Мы видим более широкие перспективы для инвестиций в добычу нефти и газа на нашей территории, а также в сфере операций с недвижимостью", - добавил он.