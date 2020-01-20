{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский: введение на Украине двойного гражданства поможет вернуть часть диаспоры из США

Президент Украины констатировал, что у молодежи в стране "очень позитивное отношение к США"

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Украина рассматривает США как стратегического партнера, рассчитывает на расширение обменов и хотела бы создать стимулы для возвращения представителей диаспоры на родину за счет реформы системы двойного гражданства. Об этом заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek президент Украины Владимир Зеленский.

"США наш стратегический партнер и мы очень благодарны за то, что они пришли к нам на помощь в трудное для нас время, - отметил он. - У нашей молодежи очень позитивное отношение к США и мы надеемся, что еще большее число наших молодых людей сможет получить хорошее образование в американских университетах, которые являются лучшими в мире. Мы рады тому, что люди отправляются туда и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы члены нашей диаспоры в США могли свободно возвращаться и поэтому мы работаем над реформой системы двойного гражданства".

По словам Владимира Зеленского, "для того, чтобы одержать победу в борьбе с коррупцией мы должны внедрять цифровизацию". "И здесь у нас близкие интересы, поскольку на Украине много блестящих IT-специалистов, а США - это мировой центр IT-технологий, - продолжал он. - Сейчас украинцы работают на американские технологические компании, но мы хотели бы, чтобы появилось больше украинских компаний с тем, чтобы мы создавали товары здесь и продавали из за рубеж".

Президент Украины отметил также, что сотрудничество с США идет в таких областях, как космос и атомная энергетика. "Мы видим более широкие перспективы для инвестиций в добычу нефти и газа на нашей территории, а также в сфере операций с недвижимостью", - добавил он.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него
Защита президента США назвала обвинения "оскорблением конституции страны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС