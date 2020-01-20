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В Сомали в результате авиаудара США ликвидированы три боевика "Аш-Шабаб"

Удар был нанесен 19 января, проинформировали в Африканском командовании ВС США

ПРЕТОРИЯ, 20 января. /ТАСС/. Африканское командование ВС США объявило в понедельник, что в координации с правительством Сомали нанесло авиаудар по террористам из группировки "Аш-Шабаб".

"Согласно первоначальной оценке, в результате ликвидированы три террориста", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на официальном портале командования.

Удар был нанесен 19 января во время атаки боевиков "Аш-Шабаб" на спецподразделение "Данаб" сомалийской армии в районе города Бангини на юге страны. Согласно изданию defenceWeb, США используют для ударов по целям "Аш-Шабаб" на территории Сомали беспилотники, который базируются в Джибути и Кении.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011-го была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

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