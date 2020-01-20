В администрации США назвали обвинения против Трампа бессодержательными и расплывчатыми

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые в ходе процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа "бессодержательны", основаны на весьма расплывчатой концепции, и их следовало отклонить с самого начала. Об этом заявил в понедельник в ходе телеконференции высокопоставленный представитель администрации.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности по поводу того, какова будет наша стратегия на процедуре импичмента, но важно подчеркнуть то, что оба пункта обвинения с самого начала следует расценивать как бессодержательные, - подчеркнул он. - Их следовало бы отвергнуть с самого начала. Но вопрос о том, когда мы выдвинем предложение об отклонении этих обвинений, зависит от той стратегии, которой мы будем придерживаться".

"Для того, чтобы подвергнуть президента импичменту, нужно доказать, что те действия, в которых его обвиняют, представляют собой нарушение действующего законодательства, - добавил он. - Обвинение в злоупотреблении полномочиями не может рассматриваться как нарушение действующего законодательства". Выдвигая такое обвинение, подчеркнул он, демократы опираются на "весьма расплывчатую концепцию, основанную на субъективных мотивах ".

"Попытка основывать обвинения на субъективных мотивах опасна и приведет к деградации всего процесса", - добавил он.