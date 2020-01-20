Глава МИД Испании готова встретиться с Гуайдо

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила о своей готовности встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, если он посетит пиренейское королевство в ближайшие дни. Соответствующее заявление она сделала в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам главы ведомства, есть сведения, что Гуайдо "заинтересован в том, чтобы посетить Испанию". "Я готова принять его и обсудить, как Испания, будучи членом Евросоюза, может внести свой вклад в урегулирование [кризиса] в Венесуэле", - добавила Гонсалес Лая.

"Цель Испании - найти согласованное между венесуэльцами политическое решение, [которое предусматривает созыв] выборов, которые могут быть проведены с демократическими гарантиями", - сказала глава МИД. "Мы стремимся поддержать план действий ЕС на ближайшие месяцы, для которого будет созвана как можно скорее контактная группа, которая не собиралась с октября", - добавила она, уточнив, что "Испания [готова] принять эту встречу международной контактной группы".

Ранее в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что проведет переговоры с Гуайдо, который посетит Брюссель 22 января.