{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Испании готова встретиться с Гуайдо

Цель Испании - найти согласованное между венесуэльцами политическое решение, отметила Аранча Гонсалес Лая

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила о своей готовности встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, если он посетит пиренейское королевство в ближайшие дни. Соответствующее заявление она сделала в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам главы ведомства, есть сведения, что Гуайдо "заинтересован в том, чтобы посетить Испанию". "Я готова принять его и обсудить, как Испания, будучи членом Евросоюза, может внести свой вклад в урегулирование [кризиса] в Венесуэле", - добавила Гонсалес Лая.

"Цель Испании - найти согласованное между венесуэльцами политическое решение, [которое предусматривает созыв] выборов, которые могут быть проведены с демократическими гарантиями", - сказала глава МИД. "Мы стремимся поддержать план действий ЕС на ближайшие месяцы, для которого будет созвана как можно скорее контактная группа, которая не собиралась с октября", - добавила она, уточнив, что "Испания [готова] принять эту встречу международной контактной группы".

Ранее в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что проведет переговоры с Гуайдо, который посетит Брюссель 22 января.

Теги
ИспанияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, ХуанБоррель, Жозеп
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него
Защита президента США назвала обвинения "оскорблением конституции страны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС