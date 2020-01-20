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СМИ: во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта

Задержанные также подозреваются в том, что они намеревались отправиться в ирако-сирийскую зону

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала в понедельник в департаменте Финистер (запад страны), в частности, в Бресте, семь человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий, возможно, теракта. Об этом сообщили радиостанция Europe 1 и новостной телеканал BFM.

Согласно их сведениям, задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта.

Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться в ирако-сирийскую зону.

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Франция
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