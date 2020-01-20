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Экономический форум в Давосе – 2020

Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака, премьером Пакистана и главой Еврокомиссии

Темы и подробности переговоров не приводятся

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

Кроме того, американский лидер проведет встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой и главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани. Темы и подробности переговоров не приводятся.

Годом ранее американский президент был вынужден отменить поездку на форум из-за бюджетного кризиса, частично парализовавшего работу правительства США.

Давосский форум - ежегодно проводимая встреча представителей мировой деловой и политической элиты. С 1980-х годов форум стал одним из главных международных событий года. В дискуссиях на ВЭФ принимают участие представители научных кругов и общественных организаций, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
СШАИракПакистанШвейцарияХан, ИмранСоммаруга, СимонеттаТрамп, ДональдФон дер Ляйен, УрсулаСалех, БархамБарзани, НечирванЭкономический форум в Давосе – 2020
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