Макрон и Трамп обсудили планы США по введению торговых пошлин

ТАСС, 20 января. Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели переговоры о планах Соединенных Штатов по применению торговых пошлин в ответ на введение Парижем так называемого цифрового налога. Об этом сообщил в понедельник французский лидер на своей странице в Twitter .

"Отличное обсуждение с Дональдом Трампом по поводу цифрового налога. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин", - указано в сообщении.

По данным агентства Reuters, Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры по вопросу о цифровом налоге в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В свою очередь, агентство France-Presse со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах уточняет, что лидеры двух стран договорились продлить переговоры по этой теме до конца года. Собеседник агентства добавил, что немедленного введения санкций против французских товаров удалось избежать.