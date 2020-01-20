Покинувший Венесуэлу вопреки запрету Гуайдо назвал погранконтроль "буффонадой"

БОГОТА, 20 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которому запрещено выезжать за пределы страны, не стал раскрывать, как ему удалось пересечь границу с Колумбией.

"Если мы говорим о контроле, в том числе пограничном и миграционном, то в Венесуэле любой контроль является буффонадой. Но рассказывать детали я не буду", - заявил Гуайдо журналистам в Боготе.

Оппозиционер добавил, что вернуться в страну планирует легально, прилетев в Каракас "как временный президент". "В прошлом году это хорошо получилось", - отметил он.

Комментируя происходящее в Венесуэле, Гуайдо заявил, что в стране "идет схватка между демократией и диктатурой". Он добавил, что население страны желает "проведения свободных выборов".

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.