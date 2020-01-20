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Президент Туниса назначил нового премьера для формирования правительства

Окончательный состав кабмина должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид поручил сформировать правительство Элиасу Фахфеху, политическому деятелю, входившему в состав кабинета министров в период после революции 2011 года. Как сообщила в понедельник радиостанция Mosaique FM, свое решение Саид принял после продолжительных консультаций с лидерами ведущих тунисских партий.

Фахфех родился в 1972 году в столице страны. По образованию он инженер. Обучение проходил в Тунисе и во Франции. Продолжительное время работал на объектах французского нефтегазового концерна Total в Тунисе и Польше, затем занимал пост гендиректора в тунисской промышленной компании, специализирующейся на производстве автозапчастей. После революции 2011 года вошел в состав правительства страны, возглавив министерство туризма и ремесел, а затем и министерство финансов (до декабря 2013 года).

Фахфех принимал участие в президентских выборах 2019 года (набрал в первом туре 0,34% голосов).

Согласно конституции, 20 января истекал срок назначения президентом нового премьер-министра, которому отводится один месяц на формирование правительства. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей (однопалатным парламентом).

10 января впервые в современной истории страны парламент не утвердил состав правительства, над формированием которого около двух месяцев работал по указанию президента предшественник Фахфеха Хабиб Жемли. В случае повторного отклонения парламентом предлагаемого кабинета министров конституция предоставляет президенту право распустить законодательный орган и провести досрочные парламентские выборы.

Теги
ТунисСаид, Каис
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