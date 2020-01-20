The Guardian назвала имя нового главаря "Исламского государства"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила в понедельник вечером на своем сайте британская газета The Guardian .

Издание называет Амира Абдель Рахмана одним из лидеров ИГ, близким к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади. За информацию, которая позволит поймать его самого или других ближайших сподвижников аль-Багдади власти США предлагали вознаграждение в размере до $5 млн.

Как пишет британское издание, бывший и нынешний главари ИГ еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций. По данным газеты, именно он подвел основания под уничтожение езидов на севере Ирака и христиан на территории Ниневийской равнины.

После того, как в ИГ подтвердили гибель аль-Багдади, представители террористов заявили, что новым главарем группировки стал некто Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. По данным The Guardian, это лишь псевдоним, который ничего не говорит ни высокопоставленным членам ИГ, ни экспертам западных спецслужб. Согласно полученной изданием информации, Амир Абдель Рахман был назначен новым главарем ИГ спустя считанные часы после ликвидации своего предшественника. Издание пишет, что сейчас он пытается объединить руководство группировки, которое к настоящему моменту почти полностью состоит из террористов, присоединившихся к ИГ на поздних этапах ее существования.

Собеседники The Guardian заявляют, что новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен" (оба принадлежат к этой этнической группе). Эксперты, с которыми провели беседу сотрудники издания, предполагают, что Амир Абдель Рахман может прятаться в окрестностях иракского Мосула, где он ранее изучал шариатское право.