Во Франции закрыли расследование о незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Французская юстиция прекратила расследование, которое велось по подозрению в незаконном финансировании мэрией города Лиона предвыборной кампании Эмманюэля Макрона, выдвигавшего в 2017 году свою кандидатуру в президенты Франции. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse по сведениям, полученным из следственных кругов.

"Никакого нецелевого использования общественных средств не было обнаружено, как не было обнаружено и доказательств содержавшихся в жалобе утверждений о нарушении законодательства о выборах", - сообщил источник.

Жалоба, по которой в июне 2018 года было начато расследование, была подана Стафаном Гийаном, депутатом городского совета и представителем партии "Республиканцы". До президентских выборов 2017 года мэром Лиона был ярый сторонник Макрона Жерар Колон, который после его победы был назначен министром внутренних дел.

В жалобе, в частности, утверждалось, что для Макрона, когда он занимал еще пост министра финансов, в Лионе был организован званный обед, который на самом деле имел аспект предвыборного митинга. Также городская казна оплатила в Лионе аренду корабля, на котором был проведен еще один прием для сторонников Макрона. Утверждалось, что и ряд помещений в Париже, которые использовал Макрон в ходе предвыборной кампании, также были оплачены мэрией Лиона.

Решение прокуратуры

В ходе расследования прокуратура установила, что визит Макрона в июне 2016 года в Лион никак не был связан с предвыборной кампанией и касался темы развития химических предприятий, что соответствовало занимаемой им тогда должности министра. Большое присутствие публики на приеме, организованном в честь Макрона, прокуратура отнесла к его популярности как министра и видного политика. Следствие признало, что глава кабинета мэра Жан-Мари Жерье "играл определенную роль" в движении "На марше" Эмманюэля Макрона. Однако прокуратура выразила уверенность, что "учитывая большую трудоспособность" этого работника мэрии, это никоим образом не выразилось в снижении его активности в Лионе.

Следствие также установило, что €996 за аренду корабля в Лионе были погашены штаб-квартирой движения "На марше", что отражено в финансовом отчете по президентской кампании. Тот факт, что владелец судна сильно снизил арендную плату, следствие расценило как "обычные действия" с его стороны.

Также прокуратура утверждает, что хотя мэрией и был разработан план сдачи в субаренду движению Макрона снимаемого ею помещения в Париже, данный проект не был осуществлен. Тем не менее именно там состоялась тайная предвыборная встреча Макрона с поддержавшим его затем мэром Бордо Аленом Жюппе, но следствие оставило это факт без внимания. В дальнейшем мэрия Лиона отказалась от аренды этого помещения, сочтя, что оно слишком большое, а плата за него слишком высокая.