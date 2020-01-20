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СМИ: в результате взрыва на свадьбе в Хартуме погибли семь человек

Ранения получили 25 человек

КАИР, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 25 получили ранения в понедельник вечером в результате взрыва в суданской столице Хартуме. Об этом сообщил информационный портал Baj News.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало в одном из жилых домов в столичном районе Эш-Шегля. Там в это время проходила свадебная церемония. На место происшествия прибыла полиция, район оцеплен, проводится расследование.

В новость были внесены изменения (00:41 мск) - меняется заголовок и источник, приводятся подробности об инциденте.

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