СМИ: в результате взрыва на свадьбе в Хартуме погибли семь человек

КАИР, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 25 получили ранения в понедельник вечером в результате взрыва в суданской столице Хартуме. Об этом сообщил информационный портал Baj News.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало в одном из жилых домов в столичном районе Эш-Шегля. Там в это время проходила свадебная церемония. На место происшествия прибыла полиция, район оцеплен, проводится расследование.

В новость были внесены изменения (00:41 мск) - меняется заголовок и источник, приводятся подробности об инциденте.