В Лондоне заявили, что уважают государственные символы Украины, в том числе "тризуб"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Киеве заявило о сожалении в связи с ситуацией вокруг внесения трезубца ("тризуба") с украинского герба в британское пособие по экстремистским символам. Соответствующее заявление диппредставительство разместило в понедельник на своей странице в Facebook .

"Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского "тризуба" в наглядном пособии британской полиции, - говорится в сообщении. - Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом". Посольство подчеркнуло, что "британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности государственные флаг, герб и гимн Украины". "Мы признаем, что "тризуб" как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении.

В минувшее воскресенье посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Затем с соответствующим требованием выступил МИД страны.

Пособие, вызвавшее резкую реакцию Украины, было распространено в 2019 году. В нем в разделе "татуировки" приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)". В Британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), который ответственен за публикацию пособия, в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию отметили, что в пособии "ясно заявлено о том, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала", и "предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение".