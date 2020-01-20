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Кризис в Сирии

Экс-сотрудник ОЗХО разоблачил в ООН результаты расследования организации в Сирии

Факты в окончательном докладе были противоречивыми, заявил Ян Хендерсон
Штаб-квартира ОЗХО AP Photo/Peter Dejong
Описание
Штаб-квартира ОЗХО
© AP Photo/Peter Dejong

ООН, 21 января. /ТАСС/. Бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ян Хендерсон считает, что химатака в сирийской Думе была инсценирована. Об этом он заявил в видеообращении к участникам проходящей в понедельник неформальной встречи СБ ООН. Хендерсон не смог лично принять участие в мероприятии из-за проблем с визой США.

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"Я не осведомитель (whistleblower - прим. ТАСС), мне не нравится этот термин, - начал он свое выступление. - Но я считаю свое участие в заседании приемлемой формой для выражения своей обеспокоенности".

Бывший сотрудник ОЗХО заявил, что в первую очередь обеспокоен представленным в июле 2018 года докладом по расследованию в Думе. "Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы, - сказал он. - У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла".

Более того, как заявил Хендерсон, он не оставил изучение этой темы и "еще шесть месяцев занимался инженерными и баллистическими исследованиями, которые еще больше подтвердили точку зрения, что в Думе не было химической атаки".

"Я прекрасно понимаю, что эту тему окружают политические дискуссии, но в моем случае это не имеет отношения к политике", - заключил он, призвав полагаться только на научные факты.

Противоречия доклада

ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

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