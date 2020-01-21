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Глава МИД Бразилии встретился с госсекретарем США и лидером венесуэльской оппозиции

Стороны обсудили вопросы безопасности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу встретился в понедельник в Боготе с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом латиноамериканский дипломат написал в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня в Боготе на полях конференции по борьбе с терроризмом провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили множество направлений, по которым сегодня сотрудничают Бразилия и США, как никогда ранее", - говорится в публикации. В частности, по словам Араужу, на встрече шла речь о вопросах безопасности, экономического роста, продвижения демократии и свободы.

Араужу также встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Как заявил МИД Бразилии, они обсудили перспективы восстановления демократии в Венесуэле и борьбы с терроризмом.

Отношения Бразилии с США активизировались с приходом к власти в южноамериканском государстве ультраправого политика Жаира Болсонару. За резкие высказывания Болсонару часто называют бразильским Трампом. Сам он не раз заявлял, что Дональд Трамп служит ему примером и что, как и американский президент, он хочет сделать свою страну великой. Бразилия признает Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.

Теги
БразилияСШАВенесуэлаПомпео, Майкл (Майк)Араужу, Эрнесту
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