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США проведут совместные с Колумбией военные учения

Более 100 американских военных прибудут в Колумбию 23 января

ТАСС, 21 января. Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые состоятся в Колумбии в конце января. Пресс-релиз с соответствующей информацией был опубликован в понедельник на сайте Южного командования Вооруженных сил США.

Более 100 американских военных, в том числе около 75 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, прибудут в Колумбию 23 января для участия в воздушно-десантных учениях, которые пройдут по 29 января, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что американские и колумбийские военные будут работать вместе для "обмена стратегическим и тактическим опытом".

По данным агентства EFE, решение о проведении учений было принято на прошлой неделе во время встречи президента Колумбии Ивана Дуке с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллером.

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СШАКолумбия
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