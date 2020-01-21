Постпред Британии при ООН не считает убедительными доводы РФ об инциденте в сирийской Думе

ООН, 21 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс не считает убедительными представленные российской стороной доказательства необъективности доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийской Думе. Об этом она заявила в понедельник на неформальной встрече Совета Безопасности ООН для обсуждения указанного документа.

На заседании, в частности, были продемонстрированы материалы, свидетельствующие о том, что баллоны с хлором не были сброшены с самолетов на здания в Думе. Кроме того, российская сторона заострила внимание на свидетельствах местных жителей, которые заявляли, что в городе не было применено химическое оружие.

По версии Пирс, ранее "эти аргументы не убедили членов ОЗХО в Гааге". "И мы уверены, что они не убедят представителей государств, входящих в ООН, в Нью-Йорке", - добавила она. По утверждению британского постпреда, показанные российской стороной материалы "выдают за факты с целью защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия".

Пирс отметила, что "техсекретариат ОЗХО представил подробный и подкрепленный доказательствами доклад относительно Думы". Комментируя заявления бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, который полагает, что химатака в сирийской Думе была инсценирована, Пирс отметила: "Материалы Хендерсона, по всей видимости, отражают его личную точку зрения". По версии британского постпреда, "нет сомнений, что 7 апреля 2018 года в Думе имела место химическая атака".

Инцидент в сирийской Думе

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

США, Великобритания и Франция 14 апреля 2018 года без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов и армейские склады. После этого Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.