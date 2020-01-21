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WSJ: Макрон согласился отложить сбор цифрового налога до конца года

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на товары из Франции

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился отложить сбор цифрового налога в республике. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания из числа официальных лиц США, Макрон позвонил Трампу в воскресенье. Во время разговора он согласился отложить взимание указанного налога до конца текущего года. Трамп заявил, что в этом году не будет вводить торговые пошлины на товары из Франции. Стороны договорились провести консультации по вопросам, касающимся цифрового налога. "По словам американских чиновников, Макрон уступил давлению со стороны Трампа", - говорится в публикации.

Согласно сведениям газеты, ранее в Берлине Макрон встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Последний якобы сказал французскому лидеру, что цифровой налог может повлечь за собой "торговую войну" между Парижем и Вашингтоном, а также между США и ЕС. Консультации между сторонами по данному вопросу, как говорится в материале, продолжатся на уровне министров финансов на полях экономического форума в Давосе.

Как отмечает издание, источник из числа французских официальных лиц уточнил, что Макрон не согласился полностью отменить указанный налог. Вместе с тем французская сторона может приостановить взимать его в период консультаций между государствами, уточнил данный источник.

11 июля 2019 года Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень этих товаров вошли молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика, сумки и фарфоровые изделия.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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