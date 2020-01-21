Южная Корея окажет меры дополнительной поддержки нуждающимся беженцам из КНДР

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Республика Корея предоставит дополнительную материальную поддержку более 500 бывших граждан КНДР, которые ныне проживают на юге Корейского полуострова. Об этом сообщило во вторник Министерство объединения.

Такое решение принято после того, как в прошлом году в Сеуле от голода умерли 42-летняя женщина и 6-летний ребенок. С тем, чтобы не допустить повторения подобной трагедии, ведомство провело исследование, по итогам которого выяснилось, что более 550 перебежчиков проживают в условиях крайней бедности.

Министерство пока не предоставило дополнительной информации о том, какие конкретно меры будут приняты для поддержки выходцев из КНДР. В настоящее время государство на протяжении первых пяти лет предоставляет им помощь при подборе жилья, дает возможность получить профессию и трудоустроиться.

В Южной Корее проживает около 32 тысяч бывших граждан КНДР.