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Политический кризис в Абхазии

Участки для голосования на выборах президента Абхазии откроются в Москве и Черкесске

Голосование пройдет 22 марта

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента Абхазии 22 марта откроются в России в городах Москва и Черкесск. Об этом сообщил ТАСС председатель избиркома Тамаз Гогия.

Повторные выборы президента Абхазии проводятся в связи с тем, что кассационная коллегия судей Верховного суда 10 января отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах выборов президента, прошедших 8 сентября, победителем в которых был признан Рауль Хаджимба.

"Помимо 152 избирательных участков, образованных в 35 избирательных округах по всей Абхазии, два участка в день выборов будут работать в Москве и Черкесске, чтобы граждане республики, которые работают, учатся и проживают в России могли принять участие в голосовании", - сказал Гогия.

Двенадцатого января на фоне четырехдневных акций протеста оппозиции Хаджимба заявил о сложении полномочий президента. Тринадцатого января парламент принял его отставку и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу. ЦИК на основании решения Верховного суда назначил на 22 марта повторные выборы президента. Пока о намерении баллотироваться на предстоящих выборах ТАСС заявили один из лидеров оппозиции Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба. Двое из бывших кандидатов в президенты - экс-глава Службы госбезопасности Астамур Тарба и экономист Астамур Какалия сообщили ТАСС, что не намерены выдвигать свои кандидатуры на повторных выборах.

Теги
АбхазияРоссияПолитический кризис в Абхазии
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