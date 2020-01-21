Рада на предстоящей сессии рассмотрит вопрос сокращения числа депутатов

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины по вопросу сокращения депутатских мест. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала ICTV.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда ", - сказал Разумков, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы "Свобода слова". Он предположил, что Рада на следующей сессии может рассмотреть сокращение депутатов с 450 до 300.

При этом спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандата депутатов, которые голосуют за своих коллег, а также тех, кто прогуливает пленарные заседания. "Я считаю, все же, если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной раде, пусть идут заниматься чем-то другим ", - отметил Разумков.

Ранее Конституционный суд признал конституционным законопроект об уменьшении состава Верховной рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Следующая сессия Верховной рады начнется 4 февраля.