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Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 года заключения

Подсудимый не стал подавать апелляцию
Мэн Хунвэй AP Photo/Wong Maye-E
Описание
Мэн Хунвэй
© AP Photo/Wong Maye-E

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 года лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию, он также должен заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $292 тыс. по текущему курсу). 

Мэн Хунвэя обвинили в коррупции и превышении служебных полномочий. Как утверждает следствие, находясь на государственном посту он получил взятки в размере 14,46 млн юаней ($2,12 млн). 7 октября 2018 года власти Китая сообщили о задержании Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

В конце марта 2019 года руководство Китая исключило его из рядов коммунистической партии, уволив с государственных постов. Согласно заявлению Государственного надзорного комитета, Мэн Хунвэй признан виновным "в серьезных нарушениях партийной дисциплины", 24 апреля Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении его под стражу.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

В новость были внесены изменения (10:29 мск) — добавлена информация по тексту.

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