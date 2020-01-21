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Спикер Рады заявил об отсутствии оснований для досрочных выборов депутатов

Дмитрий Разумков опроверг слова своего предшественника на этом посту Андрея Парубия

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет.

"С точки зрения закона, насколько я помню, это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год", - сказал Разумков в эфире украинского телеканала ICTV. Таким образом, спикер Рады опроверг слова своего предшественника Андрея Парубия, который ранее заявил, что якобы в правящей партии "Слуга народа" обсуждается возможность досрочных выборов парламента в текущем году.

Разумков добавил, что парламент при наличии президентского большинства достаточно эффективно работает. Он также заметил, что принято много законов при поддержке различных политических партий и депутатских групп. "Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Разумков.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичРазумков, Дмитрий Александрович
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