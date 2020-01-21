Столтенберг заявил о способности новых беспилотников НАТО заглянуть на территорию России

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Первая система беспилотной воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая на прошлой неделе была открыта на авиабазе Сигонелла в Италии, позволит заглянуть вглубь территории России. Об этом заявил газете Verdens Gang генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они будут летать над территорией [стран] НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - сказал он.

Издание уточняет, что беспилотники смогут видеть на 200 км вглубь территории РФ. "Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем", - указал Столтенберг.

Как ранее сообщил генсек на открытии системы беспилотной разведки, из США на Сицилию прибыло два первых беспилотника (RQ-4D Phoenix) по наблюдению за поверхностью земли. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года, отметил он. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы, уточнил генсек.

Эти системы позволят в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и на морской поверхности и даже обнаруживать мины и импровизированные взрывные устройства. Ранее такие разведывательные системы были только у одной страны НАТО (США), теперь все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать такую систему будет персонал в 600 человек.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS "были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники", которую все государства альянса заказали у США.

Развертываемая система

Согласно данным НАТО, радиус действия малозаметных разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, они могут находиться в автономном полете более 30 часов без посадки. Таким образом с Сигонеллы они теоретически могут наблюдать за всей Северной Атлантикой, значительной частью Африки и европейской частью России. Впрочем, вопрос о реальной заметности таких беспилотников остается открытым: по отдельным данным, их "видят" уже системы ПВО третьего поколения, например стоящие на вооружении в Греции советские С-300. НАТО рассчитывает, в частности, использовать эти машины для мониторинга ситуации в Северной Африке, перемещения кораблей с мигрантами в Средиземном море.

Как сообщила итальянская газета Il Manifesto, авиабаза в Сигонелле (Сицилия) была выбрана как штаб-квартира командования новой системы наземного наблюдения НАТО и главная оперативная база для пяти крупных беспилотников RQ-4D Phoenix в силу своего географического положения. По ее информации, первые два беспилотника, которые в пятницу представил Столтенберг, были переданы на Сигонеллу еще в конце прошлого года.

По данным газеты, эти аппараты снабжены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. м и развивать скорость до 575 км/ч. Первые данные, полученные беспилотниками, будут сначала анализироваться на Сигонелле, а затем передаваться в оперативный центр НАТО в Брюсселе.