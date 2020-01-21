{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столтенберг заявил о способности новых беспилотников НАТО заглянуть на территорию России

Речь идет о дронах RQ-4D Phoenix
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Первая система беспилотной воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая на прошлой неделе была открыта на авиабазе Сигонелла в Италии, позволит заглянуть вглубь территории России. Об этом заявил газете Verdens Gang генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они будут летать над территорией [стран] НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - сказал он.

Издание уточняет, что беспилотники смогут видеть на 200 км вглубь территории РФ. "Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем", - указал Столтенберг.

Как ранее сообщил генсек на открытии системы беспилотной разведки, из  США на Сицилию прибыло два первых беспилотника (RQ-4D Phoenix) по наблюдению за поверхностью земли.  Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года, отметил он. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы, уточнил генсек.

Эти системы позволят в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и на морской поверхности и даже обнаруживать мины и импровизированные взрывные устройства. Ранее такие разведывательные системы были только у одной страны НАТО (США), теперь все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать такую систему будет персонал в 600 человек.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS "были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники", которую все государства альянса заказали у США.

Развертываемая система

Согласно данным НАТО, радиус действия малозаметных разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, они могут находиться в автономном полете более 30 часов без посадки. Таким образом с Сигонеллы они теоретически могут наблюдать за всей Северной Атлантикой, значительной частью Африки и европейской частью России. Впрочем, вопрос о реальной заметности таких беспилотников остается открытым: по отдельным данным, их "видят" уже системы ПВО третьего поколения, например стоящие на вооружении в Греции советские С-300. НАТО рассчитывает, в частности, использовать эти машины для мониторинга ситуации в Северной Африке, перемещения кораблей с мигрантами в Средиземном море.

Как сообщила итальянская газета Il Manifesto, авиабаза в Сигонелле (Сицилия) была выбрана как штаб-квартира командования новой системы наземного наблюдения НАТО и главная оперативная база для пяти крупных беспилотников RQ-4D Phoenix в силу своего географического положения. По ее информации, первые два беспилотника, которые в пятницу представил Столтенберг, были переданы на Сигонеллу еще в конце прошлого года.

По данным газеты, эти аппараты снабжены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. м и развивать скорость до 575 км/ч. Первые данные, полученные беспилотниками, будут сначала анализироваться на Сигонелле, а затем передаваться в оперативный центр НАТО в Брюсселе.

Теги
СШАИталияРоссияСтолтенберг, Йенс
Реклама на ТАСС
Глава МИД Нидерландов посетит Грузию впервые за 11 лет
Стеф Блок обсудит со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Абхазии и Южной Осетии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС